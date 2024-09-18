Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Harun Tunçel görevine başladı.

Gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Üüniversite üst yönetimi katılımda bulundu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Oktay Selim Karaca’ya teşekkür eden Rektör, Prof. Dr. Kaplancıklı, yeni görevinde Prof. Dr. Tunçel’e ise çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.