Instagram’da yapılan aramalar kısmında Yakındakiler ve Arama Geçmişi sayfasında görüntülenmektedir. Daha önce yapmış olduğu aramaları sıfırlama yapmak isteyen kullanıcılar Instagram arama önerilerini silme işlemi yapmak istiyor. Instagram’da arama motorunda arananlar arama geçmişine kaydedilir. Silinmediği sürece kayıtlı kalmaktadır. instagramda önerilenleri aramada çıkan sonuçları kaldırma nasıl olur aramadaki çıkanları kalıcı şekilde nasıl sileriz? Arama geçmişini kimsenin görmesini istemeyenler arama motoru önerileri silme işlemini yapabilirler. Instagram gizli hesap görme ve Instagram öne çıkanlar kapak rehberlerinden sonra Instagram geçmişi silme ayrıntılarını anlatıyoruz.

Instagram Arama Önerilerini Silme 2024

Instagram’da hesaplar, konumlar ve konu etiketleri için yapılan aramalar arama önerilerinde görüntülenir. Arama geçmişi silinmediği taktirde “Yakındakiler” alanında geçmişte yapılan aramalar listelenmektedir. Instagram arama motorunda çıkan kişiler daha önce aranan hesaplardır. Bu hesapları silmek için Instagram arama önerilerini silme işlemi yapmak gerekir. Aşağıdaki resimli adım adım adım nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Instagram uygulamasını açarak profil sayfanıza gelim. Alt menüde sağ tarafta yer alan profil profil resminize tıklayarak profilinize gidin.

Profilinize giriş yaptıktan sonra üst sağ menüde bulunan üç çizgiye tıklayın.

Ayarlar butonuna tıklayarak hesap ayarlarınızı yapabileceğiniz alana gelin. Ayarlar bölümünde yer alan Güvenlik sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidin.

Güvenlik sayfasının en altında yer alan “Arama Geçmişi” butonuna tıklayarak daha önce yapmış olduğunuz arama geçmişine ulaşın.

Arama geçmişi sayfasında daha önceden arama çubuğunda aramış olduğunuz hesaplar listelenecektir. Bu listede görünmesini istemediğiniz hesabın sağ bölümünde yer alan çarpı işaretine basarak kaldırabilirsiniz. Tümünü temizle butonuna tıklarsanız arama önerileri tamamen silinecektir.

Instagram’da yapmış olduğunuz aramaların başkalarına görünmesi sizi rahatsız ediyorsa yapmanız gereken şey Instagram arama geçmişi silme işlemi olacaktır. Böylelikle artık daha önceden yapmış olduğunuz aramalar görünmeyecek. Arama önerilerini silmek için daha basit bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem ile dilerseniz arama geçmişini tek tek, dilerseniz tümü ile temizleyebilirsiniz.

Instagram arama önerisi silme;

İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Arama butonuna tıklayın.

Arama butonuna tıkladığınız zaman “Yakındakiler” alanında daha önceden yapmış olduğunuz aramalar listelenecek.

Silmek istediğiniz aramanın sağında yer alan çarpı işaretine basarak kaldırabilirsiniz.

“Tümünü Gör” butonuna tıklarsanız hesapların hepsi listelenecektir. “Tümünü Temizle” diyerek tüm arama geçmişini silebilirsiniz.

Instagram’da arama geçmişini tamamen silme işlemi için tümünü temizlemeniz gerekmektedir. Tümünü temizle dediğiniz zaman artık arama geçmişinde listelenen hesaplar artık yeni bir arama yapana kadar görünmez.

Instagram Harf Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Instagram arama bölümüne bir harf yazdığınız zaman kişiler listelenir. Bu listede istemediğiniz profiller görünüyorsa, bunların görünmemesi için bir kaç yöntem uygulamanız gerekmektedir. Instagram harf geçmişi silme için herhangi bir özellik bulunmamaktadır. Ancak uygulanacak bazı yöntemler ile harf yazdığınız zaman çıkan profillerin artık görünmesini engelleyebilirsiniz.

Instagram arama bölümünde örneğin “a” yazdığınız zaman a harfi ile ilgili profiller listelenmektedir. Bu profiller arasında görmek istemediğiniz profili silmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Instagram harf geçmişi nasıl silinir?

Bir harf yazdığınız zaman görünmesini istemediğiniz profili engelleyerek harf geçmişinden kaldırabilirsiniz. Böylelikle artık istemediğiniz profil aramalarda görünmemiş olacak. Harf geçmişi silmek için görünmesini istemediğiniz profilleri bir bir engelleyebilirsiniz.

Verileri Temizleyerek Harf Geçmişini Silme

Instagram uygulamasının önbelleği ve verileri silerek harf geçmişini silebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Verileri Sil ve Önbelleği Sil adımlarını kullanabilirsiniz.

Instagram’da harf yazınca çıkan isimler daha önceden arattığınız ve profiline girdiğiniz kişilerdir. Eğer aratmadığınız görünüyorsa ilgi alanınıza göre listelendiğini gösterir.

Instagram Yakındakiler Nasıl Silinir?

Instagram “Yakındakiler” alanında yakında aramış olduğunuz “Yakındaki Aramalar” görüntülenmektedir. Arama yaparak girmiş olduğunuz profiller bu alanda listelenir. Yakındakiler alanında arama çubuğunda yapmış olduğunuz profiller görüntülenir. Instagram yakındakileri silme işlemi için her profilin yanında bulunan çarpı işaretine basarak silmek istediğiniz profili bu alandan kaldırabilirsiniz. Ayrıca “Tümünü Temizle” derseniz yakındaki aramalar alanında bulunan tüm profiller kaldırılacaktır.

Instagram Arama Geçmişinde Bakmadığım Kişiler Çıkıyor

Instagram arama önerilerini sildikten sonra arama geçmişinde bakmadığınız kişiler listelenebilir. Bu hesaplar ilgili alanınıza göre listelenen hesaplardır. Takip ettiğiniz hesaplar, beğendiğiniz paylaşımlar ve izlediğiniz videolar karşınıza çıkan önerilenler listesinde görünür.

Ancak arama geçmişinde daha önce girilmiş bir hesaba girmedim diyorsanız bu olay başkadır. “Arama geçmişinde bakmadığım kişiler çıkıyor” diyorsanız bunun iki farklı nedeni olabilir. Ya telefonunuza kötü niyetli yazılım bulaşmış olabilir. Ya da hesabınız başkası tarafından ele geçirilmiştir. Sizin haberiniz yokken başkası sizin hesabınızdan başka hesaplara girmiş olabilir. Bunun için şifrenizi değiştirip güvenlik önemlerinizi arttırabilirsiniz.

Silinen Arama Geçmişini Tekrar Görme

Instagram arama geçmişini sildikten sonra görme sorunu ile karşılaşan kullanıcılar olabiliyor. Arama geçmişinde görünen hesapları engelleyerek sorundan tamamen kurtulabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemleri de uygulayabilirsiniz.

Telefondan Instagram uygulamasını kaldırın ve güvenli temizlik uygulamalarını indirerek telefonunuzu temizleyin. Telefonunuzdan Instagram uygulamasını kaldırın. Telefonu yeniden başlattıktan sonra tekrar uygulamayı indirerek giriş yapın ve arama geçmişinin silinip silinmediğine bakın. Ayarlar > Uygulamalar > Instagram alanına giderek uygulamanın önbellek ve verilerini silin.

Instagram Silinen Arama Geçmişi Geri Getirme

Bazı kullanıcılar silinen arama geçmişini geri getirmek istiyor. Yanlışlıkla arama geçmişini silenler, erkek veya kız arkadaşının silinen arama geçmişini görmek isteyenler veya çocuklarının silinen arama önerilerini görmek isteyenler arama geçmişine ulaşmak istiyor. Ancak Instagram arama geçmişini sildikten sonra görme mümkün değildir.

Instagram arama yerinde çıkan isimler arama geçmişi silme işleminden sonra kaybolur. Yeni bir arama yapana kadar artık bu alanda bir şey görünmez.

#SIK SORULAR SORULAR#

Instagram arama motoru kapatılabilir mi?

Instagram arama motoru kapatma işlemi yapılmamaktadır.

Instagram arama motorunda aramadığım kişiler çıkıyor ne yapmalıyım?

Instagram arama motorunda aramadığınız kişilerin görünme nedeni, ilgi alanınıza göre hesapların listelenmesidir. Örneğin ünlülerin hesaplarını takip edip gönderilerini paylaşıyorsanız ünlüler listelenir. Yemek sayfalarını takip ediyorsanız ve paylaşımlarını beğeniyorsanız yemek sayfaları listelenir.

Sürekli karşısına çıkan “Yakındakiler” alanından rahatsız olan ve kurtulmak isteyen kullanıcılar için Instagram arama önerilerini silme işlemi nasıl yapılır sorusunu cevapladık. Arama geçmişi, arama önerileri ve harf geçmişi silme yöntemleri adım adım rehberde yer alıyor. Unutmayın Instagram’da aramış olduğunuz her şey silmediğiniz sürece arama geçmişinde silmediğiniz kayıtlı kalır.