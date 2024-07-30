Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, kullanıcılara online mesajlaşma olanağı sağlıyor. Kullanıcılar Instagram’ın Mobil uygulaması ve Web Sürümü üzerinden istediği kullanıcıya özel mesaj gönderebiliyor. Son zamanlarda Instagram mesajlaşma uygulamasını sık kullanan kişilerin internette en çok aradıkları şey arasında ise “instagram silinen mesajları geri getirme” yer alıyor. Mesajları yanlışlıkla veya bilerek silenler daha sonradan silinen mesajları geri getirip getiremeyeceklerini merak ediyorlar. DM üzerinden gelen mesajlara ve fotoğraflara ulaşmak için neler yapabilirsiniz ve yapamazsınız?

instagramda silinen mesajları geri getirmek için bir çok uygulama ve web sitesi piyasada dolaşıyor. Bu uygulama geri yükleme programı ve sitelerin işe yaramadığını, silinen mesajların geri getirilip getirilmediğini ve daha bir çok bilgiyi sizler için bir araya topladık. instagramda sildiğim mesajları ya da engellenince kaybolan mesajları kurtarma aracı var mı silinen sohbeti bulma ve okuma mümkün mü?

İnstagram’da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Instagram silinen mesajları geri getirmek için bir çok internet sitesi ve mobil uygulama bulunmaktadır. Bu internet sitelerinin ve mobil uygulamaların ne kadar güvenli olduğu hakkında herhangi bir bilgi yok. Instagram hesabınızın tehlikeye düşmemesi için ve şifrenizin başkasının eline geçmesini engellemek için silinen mesajlara ulaşmak için yapmanız gereken şey instagram destek ile iletişime geçmektir. Yardım ekibine silinen mesajlara niçin ulaşmak istediğinizi ve mağduriyetinizi anlatarak eski mesajları geri getirme talebinde bulunabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz yardım talebi inceledikten sonra ekip tarafından size dönüş yapılır. Yardım Merkezine aşağıdaki adımları takip ederek ulaşabilirsiniz;

Instagram hesabınıza giriş yapın, Profilinize giderek sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayın, Açılan sayfada aşağıda yer alan Ayarlar sayfasına tıklayın, Gelen ekranda Yardım linkine tıkladıktan sonra açılacak olan sayfa üzerinden yardım merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Silinen Mesajları Görme

Yöntem 1: Instagram silinen mesajlar geri gelsin istiyorsanız yardım ekibi ile iletişime geçerek durumunuzu bildirebilirsiniz.

Instagram silinen mesajlar geri gelsin istiyorsanız yardım ekibi ile iletişime geçerek durumunuzu bildirebilirsiniz. Yöntem 2: Eğer eski silinen mesajlarla ilgili mahkemelik bir durum söz konusu ise konu ile alakalı şikayetçi olmanız gerekiyorsa, bir avukata danışarak mahkeme ile eski mesajlara ulaşabilip ulaşamayacağınızı sorabilirsiniz.

Fakat diyelim daha önce sevgiliniz size bir mesaj gönderdi ve o mesajı sildiniz. Eğer sildiğiniz mesaja tekrar ulaşmak istiyorsanız ne yazık ki bu konuda başarılı olamayacaksınız. Mesajları geri getirme siteleri ve uygulamaları hesabınızı tehlikeye sokabilir.

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Engellenen Kişilerin Mesajlarını Geri Getirme

Herhangi bir nedenden dolayı mesajlaştığınız kişiyi engellediğiniz zaman karşılıklı olarak gönderilen mesajların tamamı silinmektedir. Eğer bir kişiyi engellerseniz sizin gönderdiğiniz mesajlar ve o kişinin size gönderdiği mesajlara ulaşamazsınız. Mesajlara tekrar ulaşabilmeniz için yapmanız gereken tek şey engellediğiniz kişinin engelini kaldırmak olarak. Eğer o kişi de sizi engellemediyse eski mesajlara ulaşabilirsiniz. Mesajları silmeden birini engellediğinizde mesajlar silinmez, sadece engellediğinizden dolayı mesajlara ulaşamazsınız. Fakat engeli kaldırdığınız antan itibaren mesajlara tekrar ulaşabilirsiniz.

Aynı durum sizi engelleyen kişi içinde geçerlidir. Biri sizi engellediği zaman gönderdiğiniz ve gelen mesajları göremezsiniz. Ancak engeliniz kalkması durumunda mesajları ve gönderilen fotoğrafları görebilirsiniz.

Instagram Eski Mesajları Geri Getirme Uygulamaları Hakkında!

Instagram kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında silinen mesajları nasıl geri getirebilecekleri geliyor. Meraklı kullanıcıları bilgilendirmek için bir kaç ipucu;

Yanlışlıkla veya isteyerek silinen dm mesajlarına ulaşmak günümüzde pek mümkün değildir.

İnternette dolaşan mesajları geri getirme uygulaması ve sitelere giriş yapmak pek güvenli değil.

App Store ve Google Play Store üzerinden indirilen eski mesajları geri getirme uygulamarı hesabınızı tehlikeye sokabilir.

Denemiş olduğumuz bir kaç uygulama ve internet sitesi mesajları geri yükleme konusunda bize yardımcı olmadı.

Silinen mesajları geri getirmek isteyen kullanıcılara boş yere uygulamarı indirmemelerini ve internet sitelerine giriş yapmamalarını öneriyoruz.

Telefonunuza indireceğiniz uygulamar tüm mesajlarınıza ulaşabilir, mesajlarınız ve bilgileriniz başkasının eline geçebilir.

Eğer size gelen mesajlara daha sonra ulaşmak istiyorsanız mesajların ekran resimlerini çekerek telefonunuza kaydedebilirsiniz. Aksi halde mesajları silmeniz durumunda ulaşmanız pekte mümkün olmayacaktır.

Instagram, Silinen Bütün Mesajları Yeniden Göstermeye Başlamıştı

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, bazı dönemlerde silinen bütün mesajları yeniden göstermeye başlamıştı. 2018, 2023 ve 2023 yıllarının bazı dönemlerinde kullanıcılar tarafından silinen mesajlar tekrar gösterilmekteydi. Eski mesajları görenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Sorun tamamen Instagram ile alakalı. Konu ile ilgili henüz Instagram yöneticileri tarafından yapılan hiç bir açıklama yok. Fakat silmiş olduğunuz mesajlar bir süre sonra karşınıza çıkarsa hiç şaşırmayın!

Instagram’da bu hatayla neden karşılaşıldığı henüz belli değil. Ancak eğer şifreniz sevgiliniz veya eşinizde varsa mesajlarınızı sık sık kontrol etmenizi öneriyoruz :)) Bir aile faciası çıkmaması için böyle bir hatayla karşılaşmanız durumunda mesajları hızlı bir şekilde tekrar silmeniz gerekebilir.

Instagram’ın Web Sürümünden ‘Mesajlaşma’ Özelliğini Kullanabilirsiniz

Yaklaşık 1 yıl önce Instagram’ın web sürümüne bilgisayardan mesajlaşma özelliği geldi. Bildiğiniz gibi mobil uygulama üzerinden yapılan bir çok işlem web sürümünde yapılabiliyordu. Mesajlaşma özelliği de önceleri sadece mobil uygulamadan kullanılabiliyordu. Gelen bu özellik ile birlikte Instagram web sürümünden mesajlaşmanıza devam edebilirsiniz. Bilgisayar başındayken Instagram web sitesine giriş yaparak mesajlara ulaşabilirsiniz.

Instagram’ın Web Sürümünde bulunan sohbet bölümü mobil uygulama ile aynı çalışıyor. Kullanıcılar birden fazla kişiye mesaj gönderme, mesajları beğenme, fotoğraf ve emoji gönderme işlemlerini web üzerinden yapabiliyor.

Facebook Messenger ile Instagram DM Birleştirme

Facebook Messenger ve Instagram DM birleşmesiyle birlikte kullanıcılar ortak mesajlaşma özelliğinden faydalanabiliyor. Instagram ve Messenger kullanıcıları her iki uygulamadan da bu özelliği kullanabilecekler.

Sizlerde tek bir uygulama ile hem Facebook Messenger hemde Instagram DM mesajlarınıza ulaşabilir ve takipçileriniz ile tek bir kanal üzerinden mesajlaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Instagram silinen dmleri geri getirmek mümkün müdür?

Instagram’da şuan için instagram silinen dm geri getirme gibi bir durum söz konusu değildir.

2-Engellediğim kişinin mesajlarına nasıl ulaşırım?

Engellediğiniz kullanıcının size göndermiş olduğu mesajlara ulaşabilmek için engeli kaldırmanız gerekiyor. Aksi halde gönderilen mesajlara ulaşamazsınız.

3-Instagram eski mesajları geri getirme uygulamaları doğru çalışıyor mu?

Sosyal Trendler ekibi olarak eski mesajları geri getirme işlemini yapabilmek için cep telefonuna indirmiş olduğumuz hiç bir uygulama doğru çalışmadı. Eski mesajlarınıza ulaşmak için telefonunuza ne olduğu belli olmayan uygulamarı yüklememenizi öneriyoruz.

4- Eski fotoğrafları geri getirmek mümkün mü?

Instagram DM üzerinden size gönderilen eski fotoğrafları geri getirmek istiyorsanız bunun da mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Nasıl ki geçmiş mesajlara ulaşamayacağınızı söylediysek fotoğraflara da ulaşamayacağınızı söylüyoruz.