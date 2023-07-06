Sağlık için tüketilmesi gereken besin gruplarından biri olan karbonhidratların faydaları, yeterli miktarda ve doğru bir şekilde alındığı zaman oldukça fazladır. Karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi beynin beslenmesi ve şişkinliğin azaltılması için önem taşıyor. Mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olan karbonhidratlar aynı zamanda vücudun enerji kalmasına ve kanser riskinin azalmasına da yardımcı olur.

Karbonhidratlar Nelerdir?

Birçok besin maddesinde ortalama düzeyde veya daha üzerinde karbonhidrat bulunmaktadır. Basit karbonhidratlar olarak meyve ve meyve suları, süt ve süt ürünleri, sofra şekeri gibi besinler örnek verilebilir.

Kompleks karbonhidratlar ise basit şekerlerle parçalanabilen nişastalar olarak bilinirler. Bunlara örnek verilecek olursak tatlı patates, bal kabağı, makarna, bezelye, ekmek ve pirinç gibi besin kaynakları sayılabilir. Bunların dışında karbonhidrat içeren birçok farklı besin kaynağı vardır.

Karbonhidratların Faydaları Nelerdir?

Sindirim sistemine yardımcı olmakla birlikte genel organ sağlığının korunmasında da karbonhidratların sağlığa faydaları bulunmaktadır. Kas kütlesinin iyileşmesi ve daha güzel bir görünüm için de karbonhidrat içerikli besinler tavsiye edilmektedir.

Aşırı miktarda karbonhidrat tüketiminin birtakım zararları olabileceğini de belirtmek gerekir. Vücudun ihtiyacı olan tüm besin değerlerinin dengede karşılanmış olması, sağlıklı kalabilmek için hayati önem taşımaktadır.

Beyni Beslemeye Yardımcı Olur

Beynin glikoz ihtiyacının karşılanması için karbonhidrat içerikli besinlere ihtiyaç duyulur. Çünkü beyin fazla glikozu depolayamadığı için düzenli şekilde karbonhidrat tüketilmesi gerekir.

Karbonhidrat zengini besinlerin tüketilmesi beynin glikoz seviyesini optimal düzeye çıkararak beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Uzun süre karbonhidrat bakımından zayıf diyetler uyguladığınız zaman, başta konsantrasyon bozukluğu olmak üzere çeşitli benzer problemler yaşamaya başlayabilirsiniz.

Özellikle odaklanma, öğrenme ve hafıza yetilerinde çeşitli olumsuz değişiklikler yaşanabilir. Enerjik kalmak ve beyninizi zinde tutmak istiyorsanız, mutlaka karbonhidrat alımını belirli seviyede tutmanız gerekir.

Şişkinliği Azaltmaya Yardımcıdır

Şişkinlik probleminin arkasında yatan birçok farklı sebep olsa da, karbonhidratların şişkinliği azaltıcı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Başta zayıf sindirim ve aşırı gaz olmak üzere çeşitli etkenlere bağlı olarak şişkinlik problemi görülebilir. Lif bakımından zengin karbonhidrat içerikli besinler tükettiğiniz zaman, şişkinliğin önemli ölçüde azalması söz konusudur.

Kalp Hastalıklarının Riskini Azaltabilir

Yapılan araştırmalar karbonhidrat içeren besinlerin kalp hastalıklarının riskini azaltabileceklerini gösteriyor. Geçmişte fazla alımının kalp sağlığını tehdit eden bir unsur olduğuna dair açıklamalar vardı.

Ancak günümüzde yapılan araştırmalar karbonhidratların aşırıya gidilmediği sürece kalp sağlığını koruyucu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Özellikle kan şekerinin ani yükseldiği durumlarda çözünür lif bakımından zengin olan karbonhidrat çeşitlerinin daha sağlıklı olduğu görülmüştür.

Uyku Kalitesi İçin Faydalıdır

Uyku kalitesinin artması genel sağlık için oldukça önemlidir. Dolayısıyla uyku kalitesini artıran karbonhidratların faydaları daha yine sağlık için önemlidir. Atıştırmalıklar olarak tüketilen karbonhidratlar için de bu geçerlidir.

Ancak karbonhidrat miktarının dengede olması, uyku kalitesini artırmak için gerekli olan en önemli faktörlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı karbonhidrat tüketimi bunun tam aksine uyku kalitesini bozacağı için, dengeli bir alımdan bahsetmek daha mümkün olacaktır.

Kilo Alımını Önler

Diyetli bir bakımından yüksek olan karbonhidrat çeşitlerinin kilo alımını engelleyebilecek özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Dengeli bir diyet yürütmek istiyorsanız, diyet lifi içeren karbonhidrat zengini besinleri düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Karbonhidratların bir başka özelliği ise tok tutucu olmasıdır. Bu sayede daha az yemek tüketerek formunuzu iyi bir şekilde koruyabilirsiniz. Ayrıca sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri de zayıflamaya etki etmektedir.

Kanser Riskinin Azalmasına Yardımcı Olabilir

Kanser riskini azaltıcı etkileri karbonhidratların faydaları arasında belki de en önemlisidir. Kanser gibi ölümcül bir rahatsızlığın önlenmesinde bazı karbonhidrat çeşitlerinin büyük sağlık yararları bulunuyor.

İnsülin seviyesini dengeleme konusunda daha yetenekli olan bu besin bileşiği, antioksidanlar ile birlikte hücre hasarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Enerjik Kalmaya Yardımcı Olur

Karbonhidratlar sindirim sistemine yardımcı oldukları gibi vücudun daha enerjik kalmasına da yardımcı olurlar. Böylelikle fiziksel performansının artması da karbonhidratların sağlığa faydaları arasında yer almaktadır.

Gerek çalışma ve gerekse spor gibi sosyal aktivitelerde fiziksel performansta artış olması farklı yararları da beraberinde getirir. Bunlarla birlikte karbonhidratların birçok faydası bulunuyor. Ancak burada iyi ve kötü karbonhidratları ayırt etmek gerekir.

Düşük kalori seviyesine sahip olan besinler için iyi karbonhidratlar olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca iyi karbonhidratları belirlemek için sadece kalori seviyesine dikkat etmemek gerekiyor. Tüketilen besinin ne kadar sağlıklı olduğu da önemlidir. Doğal diyet lifleri bakımından zengin ancak şeker ve sodyum gibi besinler açısından zayıf yiyeceklerin tüketilmesi daha faydalıdır.