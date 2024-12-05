Gazetemize ulaşan bir vatandaş, dün akşam yaşanan kesinti sonrası TTNET internetinde sorun yaşadığını ve hala kesintinin devam ettiğini iddia ederek, mağdur olduğunu söyledi.

İnegöl’de dün TEİAŞ’tan kaynaklanan elektrik kesintisi sonrası internet sağlayıcılarında da soruna neden oldu. Elektrik arızası giderilmesine rağmen internette yaşanan sorunun hala çözülmediğini iddia eden İnegöllü vatandaşlar gazetemize sosyal medya hesabından ulaşarak tepkilerini dile getirdiler.

Gazetemizin sosyal medya hesabından bir mesaj gönderen Meryem K., “Günaydın merhaba dün elektrik kendisinden sonra TTNET internette kesildi ve bu saat oldu tık yok ve biz para ödüyoruz kullanamadığınız internete. Bu çağda internet bu kadar kesilmesi ki geçen senede 9 ile 13 gün kesilmişti. Alt yapı çalışmaları denmişti. Şimdi bu hangi altyapı çalışması veya ne çalışması. Herkes işini satışını internetten yapmakta. Esnaf ve kullanıcılar mağdur edilmekte. Ödenen paraya bak alınan veya verilen hizmete bak. Kanunen planlı veya arıza kullanıcı müşterilere bildirmek zorunlu değil mi? Sonuçta alamadığınız hizmetin parası çatır çatır alınıyor. Bir bilgilendirmeyi çok görüyorlar. Neden korkuyorlarsa, sizden ricam bu konuyu bir haberleşirseniz, ne nedir bizde bilgilensek rica ediyorum teşekkürler”

Kaynak: ÖZNUR DEDE