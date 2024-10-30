Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeli, 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Fiziki kanalların yanı sıra başta internet kanalı olmak üzere “uzaktan iletişim araçları” kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığı sürüyor.

Vatandaşa güvenli ürün ulaştırılmasını teminen bu alanda satılan ürünlerin ürün güvenliği denetiminin de önemi artıyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" bugün tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

1 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yönetmelikle getirilen önemli değişikliklerden satırbaşları şöyle:

SATIŞ İLANLARINDA, ÜRÜN BİLGİLERİNE YER VERİLMESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir.

UYGUNSUZ ÜRÜNLERİN SATIŞ İLANLARI 24 SAAT İÇERİSİNDE KALDIRILACAK

Herhangi bir internet sitesinde, uygunsuz ürünlerin satıldığı tespit edilirse, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecektir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir.

PLATFORMLAR “ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEMAS NOKTASI” BELİRLEYECEK

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, “Ürün Güvenliği Temas Noktası” belirleyecektir. Vatandaşlarımız, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecektir.

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK BİR İKTİSADİ İŞLETMECİ BULUNMASI ŞARTI GETİRİLDİ

Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirilmektedir. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye’ye satış gerçekleştiremeyecektir. Bu ürün grupları, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak tıklayabilirsiniz