INTERSPORT, Darüşşafaka Spor Kulübü ile iş birliği yaptı. Kulüp tarafından kurulan Yıldızlar Ligi’nin yeni adı INTERSPORT Yıldızlar Ligi oluyor.

Spor perakende sektörünün global liderlerinden INTERSPORT, geleceğin sporcularını yetiştiren Darüşşafaka Spor Kulübü ile güçlerini birleştirdi. Darüşşafaka Spor Kulübü tarafından kurulan ve spor dünyasına genç yetenekler kazandıran Yıldızlar Ligi’ni de kapsayan sponsorluk anlaşması ile ligin yeni adı INTERSPORT Yıldızlar Ligi oluyor. Lig, aralık ayında başlayacak.

Sponsorluk anlaşmasının ardındaki en büyük motivasyonun, Darüşşafaka Spor Kulübü’nün spora ve gençliğe yaptığı değerli katkılar olduğunu vurgulayan INTERSPORT Türkiye Genel Müdürü Gökhan Görgülü, "Darüşşafaka Spor Kulübü gibi köklü ve saygın bir kurumla güçlerimizi birleştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Şirket olarak sporu, gençlerin öz güvenlerini artıran, onları hayata hazırlayan ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunan güçlü bir araç olarak görüyoruz. Hem A Basketbol Takımı’na hem de geleceğin şampiyon sporcularına destek olmak, sporun birleştirici gücüne ve gençlere olan inancımızın en büyük göstergesi. Şirket olarak spora ve genç sporculara yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İş birliği kapsamında Darüşşafaka Lassa A Takımı sahasında özel INTERSPORT Tribünü kuruldu. Bu tribünden bilet satın alan basketbolseverler, markadan hediyeler kazanacak ve özel indirim fırsatlarıyla maç keyfini yaşayacak. Ayrıca basketbolu ve sporu gençlerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla yıl boyunca kulüp oyuncularını gençlerle bir araya getirecek eğlenceli online içerikler gerçekleştirilecek.

Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Abdurrahman Saruhan, “Dünyanın önde gelen spor perakende markası INTERSPORT’un sponsorluğu, hem genç sporcularımıza ilham vermek hem de Darüşşafaka Spor Kulübü’nün köklü değerlerini ve misyonunu daha geniş kitlelere duyurmak açısından büyük bir fırsat. INTERSPORT gibi global bir liderle birlikte, sporun birleştirici gücünü daha etkili bir şekilde kullanarak, genç yeteneklerimizin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda geleceğin liderlerini yetiştirme hedefimizi daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Yıldızlar Ligi, bu vizyonun en önemli adımlarından biri olarak gençlerimize ilham verecek. Bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de uzun soluklu olmasını temenni ediyorum” dedi.