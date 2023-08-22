İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları için vize uyarısında bulundu.

Başkan Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İNULAŞ olarak öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları için vize işlemlerine devam ediyoruz. Okulların açılmasına az bir süre kaldığı için indirimli kart kullanan vatandaşlarımızın Vize sürelerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimizin Vize işlemlerini gerçekleştirebilmek için Kişiselleştirilmiş Bursa kartlarıyla İNULAŞ’a gelerek veya online olarak burulas.com adresinden ya da Bursakart aplikasyonlarından yapabilirler. Açık Öğretim kurumlarında eğitimini sürdüren veya uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin Vize işlemlerini yerine getirebilmeleri için Halk eğitim merkezlerinden ya da eğitim gördükleri kurumlarından öğrenci belgelerini alıp herhangi bir işte çalışmadıklarını gösteren SGK Tescil Hizmet Dökümü Barkodlu belge olacak (e-devletten alınabilir) evrakını getirerek Vize işlemlerini gerçekleştirebilirler. Vize işlemlerini gerçekleştirmeyen öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için vize sürelerini kontrol etmelerini öneririz.”

“Vize süreleri tam bir yıl geçerlidir. En son yapılmış olan vize tarihi baz alınarak hesaplanır. Öğretmen Kartı başvurusu yapacak olan vatandaşlarımızdan istenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullar da MEBBİS sistemine kayıtlı olmaları halinde 1 adet güncel( en fazla 6 ay) vesikalık fotoğraf ve kimlikleriyle gelerek başvuru yapabilirler. Mezun durumda olan öğrencilerimizin indirimli binişlerden yararlanabilmeleri için 2023 yılı mezunu olmaları gerekmektedir istenilen evraklar ise; Diploma fotokopisi veya mezun belgesi, SGK tescil hizmet kaydı barkodlu belge olacak (E-devletten alınabilir), YKS sınavlarından herhangi birisine katılım veya sonuç belgesi,1 adet güncel( en fazla 6 ay) vesikalık fotoğraf ile gelerek Mezuna Kalan Kart başvurusu yapabilirler.”