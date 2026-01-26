Yapay zekânın hukuk sektöründeki etkileri ve beraberinde getirdiği riskler tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Sena Nur Gebrecioğlu, yapay zekanın gizlilik ihlallerinden hatalı hukuki metinlere kadar pek çok noktada ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

"Gizliliği ihlal ediyor, verileri kaydediyor"

Yapay zekâ araçlarına yüklenen bilgilerin veri tabanında saklandığına dikkat çeken Gebrecioğlu, bu durumun avukat-müvekkil gizliliğine aykırı olduğunu belirterek, "Tabii ki gizliliği ihlal edecektir. Sonuç olarak yapay zekada bir veri tabanı var ve bilgiler oraya maalesef ki kaydediliyor. İhtiyaç anında ulaşılması mümkün şeyler. Müvekkillerimizin bilgilerini oraya yüklemeyi doğru bulmuyorum, etik de bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapay zekâyı cezalandırabilecek bir sistem yok"

Hukukun temelinde sorumluluk ve güven ilişkisi yattığını ifade eden Gebrecioğlu, "Ben burada bir müvekkilimle görüştüğüm zaman vekaletini aldığımda ona karşı sorumlu hâle geliyorum. Aramızda bir güven ilişkisi kuruluyor ve yaptığım her işte ona hesap verme durumunda kalıyorum. Fakat yapay zekâ bir hata yaptığı zaman onun sorumluluğunu tutabilecek, cezalandırabilecek bir sistem yok" dedi.

"Var olmayan kararları var gibi gösteriyor"

Vatandaşların yapay zekâya dilekçe yazdırıp avukatlara kontrol ettirdiğini ancak bu metinlerin teknik açıdan yetersiz olduğunu belirten Gebrecioğlu, yaptıkları incelemelerin sonuçları ile ilgili şunları söyledi:

"Yapay zekâ içtihat aramalarında yetersiz kalıyor. Olayımızı anlatıyoruz, uygun bir karar bulmasını istiyoruz. Sonrasında tam istediğimiz gibi bir karar çıkarıyor. Ancak dosya, karar ve esas numaralarını Yargıtay sisteminden arattığımız zaman ya öyle bir kararın olmadığını ya da bambaşka bir karar olduğunu görüyoruz. Yani yapay zekâ, burada bizim istediğimizi vermek için uydurma kararlar üretebiliyor. Bu durumun avukatlar açısından mesleki sorumluluğu oldukça ağırdır."

"Küçük bir nüans her şeyi değiştirir"

Hukukun sadece tek bir doğrudan ibaret olmadığını hatırlatan Gebrecioğlu, "Hukuk gerçekten kendine özgü bir alan ve çok küçük bir nüans her şeyi değiştirebiliyor. Yapay zekadâ baktığımız zaman içtihat aramalarının ve kararların yanlış olduğunu görüyoruz. Bu uygulamayı kesinlikle çok yanlış buluyorum" şeklinde konuştu.