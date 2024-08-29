İpsala Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmek adına büyük adımlar atılarak, alınan ultrason cihazlarıyla birlikte, hastane sağlık hizmetlerinde gözle görülür bir açığı kapatmış oldu.

Yeni eklenen ultrason cihazı ile hastanenin mevcut kapasitesini büyük ölçüde artırarak tanı süreçlerindeki hassasiyeti ve hızı artırmayı hedefleniyor. İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Pazartesi gününden itibaren Uzm. Dr. Deniz Koçyiğit Yılmaz hasta kabulüne başlayacaktır. İpsala’mıza Hayırlı olsun” denildi.

Hastane yönetimi, tüm eksik cihazların zaman içinde tamamlanarak vatandaşların kesintisiz ve eksiksiz sağlık hizmetlerine erişimini sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.