Ipsala Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek ve bu yağların geri dönüşümünü sağlamak için kampanya başlattı. Belediye, her 5 litre bitkisel atık yağ karşılığında vatandaşlara hediye verecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ipsala Belediyesi, bitkisel atık yağların geri dönüşümüne katkıda bulunmak isteyen vatandaşları kampanyaya davet etti.

Bitkisel atık yağlar, geri dönüştürülerek yeni yakıtlar ve gübreler üretilebileceğine dikkati çekilen açıklamada, yeni yakıtların daha az kirleticidir ve fosil yakıtlara göre daha ucuz olduğuna vurgu yapıldı.

Kampanya kapsamında, vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları belediyeye götürebileceği belirtildi.

Her 5 litre bitkisel yağ karşılığında vatandaşlara bulaşık deterjanı ve sünger hediyesi verileceğini duyuran İpsala Belediyesi, kampanya ile ilgili daha fazla bilgi için belediyenin internet sitesi yada sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alınabileceğini belirtti.