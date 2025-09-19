Edirne'de İpsala’da önceki gün meydana gelen trafik kazasında, tamir ettiği motosikletin test sürüşünü yapan motosiklet ustası Hüseyin Petmezci ağır yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Hüseyin Petmezci test sürüşü sırasında şehir merkezinde bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Petmezci, 112 ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından İpsala ve çevresinde sevilen bir esnaf olan Petmezci’nin arkadaşları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen evli ve bir çocuk babası motosiklet ustasının hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.