Düzenlenen etkinliğe Kızılay yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı. Etkinlikte konuşan Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin, çeşmenin yalnızca bir su kaynağı değil, aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yaşatan bir hizmet olduğunu belirtti.

İnegöllülerin yıllardır dağlık bölgelerden doğal kaynak suyu doldurma alışkanlığına dikkat çeken Ergin, bu çeşmenin güvenilir suya erişim sağlayarak özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük kolaylık getireceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan gönüllüler de Kızılay’ın bu anlamlı çalışmasının, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.