Premier Lig ekibi Ipswich Town, Championship takımı Hull City’den İngiliz futbolcu Jacob Greaves ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town, yeni sezon transferlerine bir yenisini ekledi. İngiliz temsilcisi, Championship’te mücadele eden Hull City’den Jacob Greaves’i kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Greaves, çok mutlu olduğunu ve Premier Lig’e adım attığı için heyecanlı hissettiğini söyledi.

Savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hull City’de çıktığı 43 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.