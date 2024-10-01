İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'ın ve bölgenin barışı ile güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir yanıt verdik," dedi. Pezeşkiyan, bu eylemin İran milletini ve ulusal çıkarlarını koruma amacını taşıdığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da bir mesaj ileten Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran'ın savaş arayışında olmadığını, ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilmelidir. Bu eylem, yapabileceklerimizin sadece bir kısmıdır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İran Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Cafer Yazarlu, bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. "Bölgedeki durum ve muhtemel saldırılar göz önüne alındığında, uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 10.00'a kadar iptal edilmiştir," dedi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ilk kez hipersonik Fettah 1 füzelerini kullandığını duyurdu. 2023 yılında tanıtılan bu füzenin başarılı bir şekilde hedefi vurduğu belirtildi. Tasnim Haber Ajansı ise, İsrail'e yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında Emad, Gadr ve Hayberşeken adlı füzelerin de kullanıldığını aktardı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, uluslararası toplumda kaygıları beraberinde getirmekte.