Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kulaca Mahallesi ile Yiğitköy Mahallesi arasındaki yolda Kulaca'dan Yiğitköy istikametine seyir halinde olan Volkan U.(14) yönetimindeki 16 KFB 94 plakalı motosiklet ile karşı istikametinden gelen Hüseyin Avni K. (72) yönetimindeki 26 LE 645 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet Y.(15) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç