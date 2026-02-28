ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılara Tahran’dan karşılık geldi. Orta Doğu’nun farklı noktalarından art arda patlama haberleri gelirken, son olarak İran’ın Dubai’de bir binaya kamikaze dron saldırısı düzenlediği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Arakçi açıklamasında, "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz" dedi.

İran'a İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda füzeler bir okula isabet etti ve 85 işinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gerilimin her geçen dakika yükseldiği savaş hattında yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD ve İsrail ile savaşa giren İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapattığı duyuruldu.