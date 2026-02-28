Edinilen bilgiye göre olay İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde bir kafenin otoparkında meydana geldi. Kafeden çıkan Berkay K.(19) 16 ANA 458 plakalı otomobilini çalıştırdı. Hareket eden sürücü iddiaya göre aracın freni boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç