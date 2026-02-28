Memur-Sen İlçe Başkanı Yusuf Topçu, açıklamasında "Görevini icra ettiği sırada fiziki saldırıya maruz kalan Zabıta Müdürlüğü personelimize yönelik gerçekleşen olayı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kamu görevlilerinin, kanun ve mevzuat çerçevesinde yürüttükleri görevleri sırasında herhangi bir baskı, tehdit veya şiddetle karşı karşıya kalmaları kabul edilemez. Kamu düzeninin sağlanması, şehir huzurunun korunması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temin edilmesi adına görev yapan personele yönelik her türlü saldırı, hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Hukuk devletinde esas olan; iddiaların yetkili mercilerce araştırılması ve sorumluluğu bulunanların yargı önünde hesap vermesidir. Sürecin sağduyu içerisinde ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesini temenni ediyoruz.

Görevi başında yaralanan kamu çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kamu görevlilerine yönelik şiddetin son bulduğu, görevlerin güven içerisinde icra edildiği bir çalışma ortamının tesis edilmesini diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Kaynak: Bülten