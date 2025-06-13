İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki tüm sivillere korunaklı alanlara yakın bölgelerde bulunmaları yönünde talimat verdi. Vatandaşlardan açık alanlardaki hareketlerini minimuma indirmeleri ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

Dün gece başlayan hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail’den yapılan açıklamalarda, saldırıların sürdüğü ve bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Küresel kamuoyu, İran’ın olası bir misilleme hamlesini beklerken, İsrail’den iç kamuoyuna yönelik dikkat çekici uyarılar yapıldı.

İsrail Savunma Komutanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, beklenen İran misillemesine karşı vatandaşların sığınaklara yönelmesi gerektiği belirtildi. Paylaşımda, alarm durumunda halkın derhal korunaklı alanlara geçmeleri ve yeni bir resmi açıklama yapılana kadar buralarda kalmaları gerektiği vurgulandı.