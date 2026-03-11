ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 12. gününde karşılıklı olarak devam ederken, İran yönetimi ülkedeki yeni dini lider Mücteba Hamaney’e yönelik bir suikast girişimi olduğunu duyurdu.

Tahran’dan yapılan açıklamada, saldırının ardından Batı basınında yer alan “Hamaney öldü” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, liderin güvende olduğu belirtildi.

İranlı yetkililer, uluslararası medyada ortaya atılan ölüm haberlerine tepki göstererek Mücteba Hamaney’in hayatını kaybettiğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada Hamaney’in hayatta olduğu ve güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, liderin durumunun kontrol altında olduğunu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Öte yandan saldırının ardından bazı kaynaklarda Hamaney’in yaralandığı yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak İranlı yetkililer bu konuda detaylı bir bilgi paylaşmazken, söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarına dair bir açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney’in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler."

New York Times’ta yer alan haberde ise Mücteba Hamaney’in kamuoyuna görünmemesinin arkasında farklı bir neden olabileceği öne sürüldü. Habere göre Hamaney, İsrail ve ABD tarafından başlatılan saldırıların ilk gününde yaralandı. Bacaklarından yaralandığı belirtilen Hamaney’in bilincinin açık olduğu aktarıldı.

Hamaney’in şu anda yüksek güvenlikli bir sığınakta tutulduğu ve dış dünya ile sınırlı şekilde iletişim kurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu ise daha önce Hamaney’i “gazi” olarak nitelendirmiş, ancak söz konusu yaralanmanın niteliği ya da nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.