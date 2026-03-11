İddiaya göre Kasımoğlu, önceki akşam saatlerinde devlet dairesinde sekreter olarak çalıştığı belirtilen bir kadının evine gitti. Bu sırada eve gelen kadının eşi, karşılaştığı durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

VALİ YARDIMCISINI BIÇAKLADI

Evde gördüğü manzara üzerine öfkelenen adam, mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısı Kasımoğlu’nu bıçakladı.

Yaralanan vali yardımcısı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kadının eşi ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak Ardahan Valiliği tarafından da resmi bir açıklama yapıldı.

Valilik, Kasımoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.