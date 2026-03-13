ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar, İran’ın misilleme hamleleriyle bölgedeki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmelerin ardından İran tarafından fırlatılan bir füze daha, Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu füzenin havada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."