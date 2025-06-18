Uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığı’na ait olduğu ve Maskat’a iniş yaptığı belirtildi. Uçuş takip verilerine göre İran’dan kalkan uçakların Umman’ın başkentine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştiği öne sürülen bu uçuşlar, barış görüşmeleri iddialarını beraberinde getirdi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, çıkan haberleri reddederek Umman’a herhangi bir müzakere heyetinin gönderilmediğini açıkladı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran’ın görüşmeye hazır olduğuna dair duyum aldığını ancak artık çok geç olduğunu söyledi. “Koşulsuz teslimiyet” talebini dile getiren Trump, diplomasi kapısını kapalı tuttu.

Geçmişte ABD ile İran arasında yürütülen nükleer görüşmelere ev sahipliği yapan Umman’ın arabuluculuk rolüyle bilindiği hatırlatılırken, son gelişmeler diplomatik çözüm umutlarını azaltıyor.