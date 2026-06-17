ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi’nin üçüncü ve son günü temasları çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fransa’nın tatil kenti Evian’da düzenlenen zirve marjındaki görüşmede Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ABD ile Hindistan arasında pek çok iyi gelişme yaşandığını söyledi.



"Zelenskiy ile iki iyi görüşme yaptım"

İran anlaşmasıyla elde edilen ivmeyi Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarına yönlendirme ihtimali sorusuna Trump, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile de (Rusya Devlet Başkanı) Putin ile de çok iyi görüşmeler yaptım. Bunun da sona erdiğini görmek isteriz. Sekiz savaşı sona erdirdim. Açıkçası, bunun kolay sonlandırılabilecek savaşlardan biri olduğunu düşünmüştüm. Ama (liderler) birbirlerinden pek hoşlanmıyorlar. Bu da işi çok zor hale getiriyor. Ancak çalışıyoruz. Zelenskiy ile iki iyi görüşme yaptım. Onlar da bunu yapabilmek isterler. Bir süredir bunun içindeyiz ve çok yakınız" cevabını verdi.



İleride Hindistan’ı ziyaret etmek istediğini söyledi

İleride Hindistan’ı ziyaret etmek istediğini de söyleyen Trump, "Son Hindistan ziyaretimiz gerçekten harikaydı" dedi.

Trump, Hindistan’ın Batı Asya’da büyük bir rol oynayacağını düşünüp düşünmediği sorusu üzerine ise, "Hindistan’ın her konuda büyük bir rol oynadığını düşünüyorum" diye konuştu.



Rusya’ya yaptırımların "değerlendirildiğini" açıkladı

Trump, Rusya’ya yaptırımların yeniden uygulanmaya başlaması ihtimaline ilişkin soruya, "Bunu değerlendiriyoruz. Petrol fiyatlarının ne kadar düşeceğine bakıyoruz" cevabını verdi. Trump, "Fiyatlar gerçekten sert şekilde düşüyor. Sanırım şu anda 74-75 dolar civarında. Yakında dört ay önceki seviyelere dönecek" dedi.



"G7 liderleri, İran’ın nükleer silah sahibi olmayacak olması nedeniyle mutlu"

İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını ve G7’deki liderlerin bu durumdan çok memnun olduğunu söyleyen Trump, "Başbakanın da (Modi) bu konuda çok güçlü duygular taşıdığını söyleyebilirim. G7 liderleri ve burada bulunan diğer liderler de aynı şekilde. Hepsi son derece memnundu. Daha mutlu olmaları mümkün değil" dedi.



"Bu anlaşma, nükleer silaha karşı bir duvar niteliğinde"

İran konusunda kendisi haricinde kimsenin hiçbir adım atmadığı şeklindeki ifadelerini yineleyen Trump, "Kimse bir şey yapmadı. (Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın anlaşması gördüğüm en aptalca anlaşmalardan biriydi. Ucu nükleer silaha çıkan bir yoldu. Benim anlaşmam ise bir duvar. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu anlaşma, nükleer silaha karşı bir duvar niteliğinde" dedi.

Avrupalı müttefiklerin Hürmüz Boğazı’na mayın temizleme gemileri göndermelerini isteyip istemediği sorusuna, "Onlara ihtiyacımız yok. Ama göndermek isterlerse olur" cevabını verdi.

Trump, bu ekipmanlara sahip olan tüm Avrupalı müttefiklerin taahhütte bulunduğunu ve sürece dahil olmak istediklerini de sözlerine ekledi.



"Anlaşmanın yapılacağını düşünüyorum, normal hayata dönmek istiyorlar"

İran’ın anlaşmayı imzalayacağından ne kadar emin olduğu sorusu üzerine Trump, "Anlaşmalar ilginç şeylerdir. Hayatım boyunca anlaşmalar yaptım. ‘Yüzde yüz oldu’ gözüken anlaşmaların gerçekleşmediğini, hiç şans verilmeyen anlaşmaların ise kolayca gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzden, anlaşmaların nasıl sonuçlanacağını asla bilemezsiniz. Ama bunu çok yakında öğreneceksiniz. Anlaşmanın yapılacağını düşünüyorum. İmzalamak ve normal hayata dönmek istiyorlar" dedi.

ABD’nin İranlı Komutan Kasım Süleymani’yi etkisiz hale getirmesinin "Orta Doğu’da son 50 yılın olayı" olduğunun söylendiğini ve bunun ardından İran’ın çok farklı bir ülke haline geldiğini savunan Trump, "Daha sonra Barack Obama’nın korkunç nükleer anlaşmasını feshettim. O anlaşma, İran’a nükleer silah yolunu açıyordu ve ben de sona erdirdim. Sonra, İran’ı B-2 bombardıman uçaklarıyla bir kez daha durdurdum. Bana göre bunların hepsi dünya tarihindeki büyük olaylar. Çünkü, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellediler. Şimdi bunu bir kez daha yapacağız ve nasıl sonuçlandığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu bir mutabakat zaptı ama çok güçlü bir belge. İki paragraflık sıradan bir metin değil. Uzun ve oldukça ayrıntılı bir metin. Sonrasında normal bir sözleşmeye dönüşecek bir mutabakat. Bunu imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapmaya son derece hazırlar" dedi.



"Hindistan saldırıya uğrarsa, yardım etmek için yanlarında oluruz"

ABD ve Hindistan arasında harika ilişkiler olduğunu söyleyen Trump, "(Savunma alanında) Bir anlaşmamız yok. Fakat eğer Hindistan saldırıya uğrarsa, yardım etmek için yanlarında oluruz. Eğer biri bu adama (Modi) saldırırsa, yanında yer alırız" dedi.

Bu açıklamaları sırasında ABD’nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğu ifadesine vurgu yapan Trump, "Bunu Venezuela’da gördünüz. 48 dakika sürdü. Şimdi Venezuela ile ilişkilerimiz harika ve savaşın maliyetini, 40 kat fazlasıyla çıkardık. Milyonlarca varil petrol çekildi. Bu, Venezuela’ya fayda sağlıyor. Biz de istifade ediyoruz. Venezuela da istifade ediyor. Sonra İran’a geliyoruz. Aslında İran’ı askeri açıdan ilk hafta içinde mağlup ettik" ifadelerini kullandı.



İsrail’in sağduyulu davranmasını istediğini söyledi

İsrail’in askeri faaliyetlerini durdurmasını mı istediğine ilişkin bir soruya Trump, "Hayır, İsrail’in kendisini korumasını istiyorum fakat bunu yaparken sağduyulu davranmasını da istiyorum" cevabını verdi.



"Birden bire herkes, sürece dahil olmak istemeye başladı"

Avrupalı liderlerin yaklaşımlarında değişikliğe ilişkin bir soru alan Trump, "Onların da benim haklı olduğumu düşündüklerini düşünüyorum. Artık kendilerini iyi hissediyorlar. Birden bire herkes sürece dahil olmak istemeye başladı. Aslında buna gerek yok çünkü mesele büyük ölçüde sona ermiş durumda. Yine de herkes dahil olmak istiyor" dedi.

Trump, "G7’nin yanı sıra görüştüğümüz diğer liderler de vardı ve oldukça fazla sayıda lider katıldı. Hepsi sürece dahil olmaya hazır" şeklinde konuştu.