Yapılan açıklamada, merkezin ağır hasar gördüğü ve halen yanmakta olduğu bildirildi. Devrim Muhafızları'nın yayımladığı 8 numaralı resmî bültende, hedef alınan yapının Mossad’ın terör ve operasyon merkezi olduğu ifade edildi.

İran kaynakları, saldırının İsrail askeri istihbarat teşkilatı AMAN ile birlikte Mossad’a ait merkezleri kapsadığını belirtti. Açıklamada, gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen operasyonun başarıyla tamamlandığına dikkat çekildi.

Mossad'ın Tel Aviv'deki karargâhının büyük ölçüde zarar gördüğü ve yangının sürdüğü belirtildi. İranlı yetkililer, kullanılan istihbarat ve yeni donanımın saldırının önceki operasyonlara kıyasla daha etkili olmasını sağladığını aktardı. Devrim Muhafızları, İsrail’in çok katmanlı savunma sistemlerinin işlevsiz kaldığını ve sistemlerin birbiriyle çakışarak hedef şaşırdığını öne sürdü.

Yapılan açıklamada, saldırının şehit düşen komutanlara verilen sözlerin yerine getirilmesi anlamı taşıdığı ve “sahte rejim tamamen yok edilene kadar” operasyonların süreceği belirtildi.