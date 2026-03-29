ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının devam ettiği süreçte, Washington Post’un ortaya attığı iddialar gündemdeki yerini korurken, İran cephesinden de söz konusu gelişmelere ilişkin ilk yanıt geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin kara operasyonu için hazırlık yaptığı iddialarına ilişkin, "Düşman açıkça müzakere mesajı verirken, gizlice bir kara saldırısı planlıyor. Adamlarımız, onları ateşe vermek için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor" dedi.

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti. Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.