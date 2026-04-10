ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkesin ardından müzakereler yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlıyor. Tahran ve Washington heyetlerinin yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde İslamabad'a geldikleri ifade edildi. Dünyada tüm dikkatler küresel ekonomiyi derinden sarsan savaşın geleceğine ve müzakerelerin sonucuna çevrildi.

TRUMP'TAN "ANLAŞMAZ OLMAZSA" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başlamasına saatler kala, ABD basınından New York Post'a yaptığı açıklamada İran'ı bir kez daha tehdit etti.

Trump, "Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla dolduruyoruz. Eğer bir anlaşma olmazsa, bunları kullanacağız ve çok etkili şekilde kullanacağız" dedi.

Tahran yönetimine güvenmediğini iddia eden Trump "Doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlarla muhatap oluyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A 'NÜKLEER' TEPKİSİ

Nükleer anlaşmazlığa dikkat çeken Trump "Yüzümüze karşı tüm nükleer silahları ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar… sonra basına çıkıp “Hayır, zenginleştirme yapmak istiyoruz” diyorlar" şeklinde konuştu.