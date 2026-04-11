ABD ile İran arasındaki savaşta iki haftalık geçici ateşkes kararı alınmasının ardından taraflar bugün Pakistan’ın başşehri İslamabad’da bir araya geliyor. Kritik zirve öncesi Pakistan’a ait savaş uçakları, İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletinin başkenti Bandar Abbas üzerinde görüldü. Pakistan savaş uçakları, İsrail’in muhtemel saldırılarına karşı İran heyetini korumak üzere havada yoğun güvenlik tedbiri aldı. Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-10C savaş uçakları, JF-17 Block III uçakları ve F-16’lar refakatçi uçaklar olarak görev yapıyor.

Zirve öncesi başkent İslamabad genelinde “kırmızı alarm” ilan edildi, görüşmelere katılacak heyetlerin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi. Zirvenin güvenliği ordu sorumluluğuna verilirken, İslamabad ve Pencap eyalet polisi de çalışmalara destek veriyor. Kamu binaları çevresinde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, zirvenin yapılacağı Serena Otelindeki iş kompleksi boşaltıldı, ofisler kapatıldı ve çeşitli kuruluşlardaki personel iki gün boyunca evden çalışmaya yönlendirildi.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

KİMLER KATILACAK?

Beyaz Saray, zirveye ABD adına Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılacağını duyurdu. İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bulunması bekleniyor.