Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan’ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA