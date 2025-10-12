11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen U13 Kız Futbol Turnuvası, Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. Bu yıl 2. kez düzenlenen turnuva, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ve Hatayspor altyapısında forma giyen Verda Demetgül’ün anısına düzenledi. Turnuvada, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren ve Hatayspor’un altyapısında oynayan Verda Demetgül, Gülnur Yapıcı, Demet Koku, Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir’in fotoğraflarına yer verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, kız çocuklarının temel haklarına, fırsat eşitliğine ve güvenli bir geleceğe vurgu yapıldı. Turnuvaya Beyoğlu Belediyesi Spor Kulübü, Dudullu Spor Kulübü, Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü, Tuzla Sahil Futbol Kulübü, Gebze Gençlik ve Spor Kulübü, Trabzon Samandıra Spor Kulübü ve Sancaktepe Samandıragücü Spor Kulübü katıldı. Turnuvada Sancaktepe Samandıragücü Spor Kulübü birinci oldu.

Sefer Karaahmetoğlu: "Her biri geleceğimizin parlayan ışığıydı"

Törende konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, turnuvanın geçen yıl Ağrı Birlik Spor’da forma giyen ve hayatını kaybeden Dicle Aslan adına düzenlendiğini hatırlattı. Bu yıl 2. kez düzenlenen turnuvayı Verda Demetgül anısına yaptıklarına belirten Karaahmetoğlu, "2025 futbol turnuvasını 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz, Hatay Samandağ doğumlu, futbolu ve satrancı çok seven, okuduğu lisede kadın futbol takımının kurulmasına öncülük eden Verda Demetgül’ün anısına düzenliyoruz. Ne yazık ki o gün Hatayspor’un altyapısında forma giyen Gülnur Yapıcı, Demet Koku, Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir’i de kaybettik. Her biri canımızdı, her biri geleceğimizin parlayan ışığıydı" diye konuştu.

Dilay Bahap: "En büyük hayalimiz bir gün aynı milli takım formasını giymekti"

Verda Demetgül’ün takım arkadaşı ve yakını Dilay Bahap ise, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın büyük hayalleri vardı. Aynı takımda yıllarca birlikte forma giydim Verda’yla. Onun hayallerine ortak olduğum için çok şanslıyım. En büyük hayalimiz bir gün aynı milli takım formasını giymekti. Ama o daha 14 yaşındayken bu felaketle hayallerimiz yarım kaldı. İki gün sonra 17. yaşını kutlayacaktık. Hayattayken her yıl ona Fenerbahçe forması alırdım. Bu yıl onun adına düzenlenen bu turnuva, en anlamlı hediye oldu" dedi.

Turnuvaya katılan genç sporculardan Duru Irmak, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Bir kız çocuğu olarak tüm sporlarda başarılı olabileceğimizi göstermek için buradayız. Kızlar unutmasın: Bütün sporları yapabilirler" şeklinde konuştu.

Sporculardan Aleyna Kaya da, "Kız yapamaz, edemez diye bir şey yok. Her kızda bir yetenek var ve bu tür organizasyonlar sayesinde o yetenekler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bir değer sporcu Hiranur Avcı ise, "Bir kız çocuğu olarak burada olmak, bu başarıyı göstermek çok gurur verici. Bu günü Verda Demetgül’e armağan ediyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum, çok güzel mücadele ettiler" diye konuştu.

Sporcu Ecrin İğdır, harika bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Futbol cinsiyete bağlı bir şey değil. Herkes futbol oynayabilir. Kızlar daha düşünceli ve başarılı olabilir" dedi.

Turnuva, ödül töreninin ardından tüm katılımcıların yer aldığı fotoğraf çekimiyle sona erdi.