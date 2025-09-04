Balıkesir’in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay’ın cansız bedeni İstanbul’a getirildi.

Yalova’dan 4 Ağustos tarihinde "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay(43), Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan aramalar sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulunmuştu. Cesedin bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri katıldı. Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenaze, asansör sistemiyle özel eğitimli dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden çıkarıldı. Geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında denizden alınan cenaze, işlemlerin ardından İstanbul’a sevk edildi.

Yukay’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan morga getirildi. Cenazenin önümüzdeki günlerde defnedileceği öğrenildi.