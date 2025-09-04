Yalçın yaptığı açıklamada "Adında bulunan 'halk', ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün katıldığı bir canlı yayında "Maalesef yere düşene tekme atanlarla, arkadan vuranlarla muhatabız" ifadesini kimin için kullandığı soruldu. Özel soruya cevaben şunları söyledi:

"Bizimle Gerçek Anlamda Mücadele Edemiyorlar"

"MHP ile AK Parti'ye söyledim. Biri, arkadan vurma kültüründen geliyor birisi yere düşene tekme atma kültüründen geliyor. Mertçe karşımıza çıkıp da siyasi rekabet yapmak yerine binbir tane yola sapıyorlar, gelip de bizimle gerçek anlamda mücadele edemiyorlar."

ÖZEL'E MHP'DEN SERT CEVAP

Özel'in bu çıkışına MHP'den sert bir cevap geldi. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özgür Özel'in gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Yalçın, CHP'nin Atatürk'ün yolundan uzaklaştığını belirtti.

Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel farkında mısın? Geliyor gelmekte olan!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık haline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor.

Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını 'Kinimiz dinimizdir.' düsturuna dayaması oldu.

Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan 'halk', ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır."