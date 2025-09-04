Konya Meram Belediyesi Suriçi-Bedesten bölgesine 850 araçlık açık otopark kazandırdı.

KONYA (İGFA) - Konya’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Bedesten, Suriçi ve Kapu Camii çevresindeki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak ve park sorununu ortadan kaldıracak otopark hizmete başladı.

Meram Belediyesi, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında özellikle Suriçi ve Bedesten Çarşılarına yönelik 850 araç kapasiteli bir otopark kazandırdı. Açılan yeni otopark sayesinde hem bölgedeki park sorunu büyük ölçüde giderilmiş olacak hem de yoğun araç trafiği ciddi şekilde rahatlayacak.

BAŞKAN KAVUŞ; “YENİ BAĞLANTI YOLLARI İLE İŞE BAŞLADIK”

Meram ve Konya’nın en hareketli noktalarından biri olan Bedesten-Suriçi bölgesinde yaşanan otopark sıkıntısının giderilmesiyle vatandaşların önemli bir endişesi daha geride bırakıldı. Bu yatırımın hem vatandaşlara hem de bölge esnafına hayırlı olmasını dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan çalışma hakkında şu ifadeleri kullandı; “Burada kazılar devam ederken aynı zamanda yeni bağlantı yolları açarak işe başladık.

Tarihi Larende Kapısı ihya çalışmaları kapsamında Larende Yokuşu trafiğe kapandı. Bunun yerine Sultan Hamamı’nın arkasından Suriçi’nin kalbine bağlanan alternatif bir yol açtık. Bu bağlantı sayesinde vatandaşlarımız artık Bedesten, Alaaddin Bulvarı ve Rampalı Çarşı’ya çok daha rahat ulaşabiliyor, açılan yeni otoparka daha kolay ulaşabiliyor. ”

BAŞKAN KAVUŞ; “TRAFİK RAHATLAYACAK, HEM VATANDAŞ HEM ESNAF KAZANACAK”

Başkan Kavuş, Suriçi ve Bedesten Çarşıları ile çevrelerinde alışveriş ve yaşam konforunu artırmaya devam edeceklerini belirterek, “Dönüşüm kapsamında belediye olarak önemli bir fedakârlık yaparak bu alanı otoparka dönüştürdük. 850 araç kapasiteli bu otopark, Suriçi, Bedesten ve Kapu Camii çevresinin en büyük ihtiyaçlarından biriydi.

Bu yatırımla bölgenin en ciddi sorununa önemli bir neşter vurmuş olduk. Hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Böylece tarihi çarşıların cazibesi artacak ve bölgenin gelişimine katkı sunacak. Yeni otopark, sadece bölge esnafı ve ziyaretçiler için değil, çevredeki mevcut otoparklara da destek sağlayarak Konya’nın en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Suriçi ve Bedesten’in nefes almasını sağlayacak. Şehrimize, ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.