Türkiye’nin bankacılık sektöründeki ilk markası halini almış olan İş Bankası, çağın teknoloji hatlarını en üst seviyede kullanarak güvenilir bir bankacılık hizmetini sunuyor. Özellikle de müşterilerinin daha kolay ve hızlı bir kapsamda işlem görmesini isteyen ilgili banka, havale ve EFT gibi para transferlerinde de etkin bir hizmet sunuyor. 2010 yılında kullanımı zorunlu hale gelen IBAN numaraları üzerine de müşterilerine destek sağlıyor. Sizlerde İş Bankası IBAN numarası öğrenme telaşı içerisindeyseniz, konumuzu okumaya devam ederek tüm etkin yöntemler hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

İş Bankası IBAN Numarası Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

İş Bankası ATM ve Şubelerden IBAN Numarası Öğrenme

İş Bankası Online ve Mobil İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

İş Bankası Telefon Bankacılığı Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

İş Bankası ATM ve Şubelerden IBAN Numarası Öğrenme

Kartlı işlemlerde sıklıkla kullandığımız ATM’ler üzerinden IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. Size en yakın İş Bankası ATM’sine giderek kartınızı yuvaya yerleştirin ve hemen ardından sizden istenilen şifre ile ana işlem paneline giriş yapın. Karşınıza çıkacak olan menüde “ Hesaplarım ” bölümüne tıklayın. Burada açılan menü de ise "Vadesiz TL Hesaplarım" bölümüne erişin. Karşınıza çıkacak olan hesaplar arasından IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz sekmeyi seçin.

İş Bankası Online ve Mobil İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

İş Bankası resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden de kolay IBAN öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Online işlemler için bankanın resmi web sitesine erişin ve burada hemen üstte yer alan bireysel veya kurumsal alana yönelik seçiminizi yaparak giriş bilgilerinizi girerek ilerleyin. Açılan müşteri panel bölümünden"Vadesiz TL Hesaplarım" sekmesine girin ve buradan IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz banka hesabı detaylarından bilgilere erişebilirsiniz.

Mobil bankacılık ile IBAN numarası öğrenme işlemleri için ise mobil cihazınızın işletim sistemine yönelik uygulamayı Play Store ve App Store mağazalarından indirmeniz gerekiyor. İndirme işleminden hemen sonra giriş bilgileriniz ile müşteri panelinize erişim sağlayın. Hemen ardından "Hesaplarım" bölümünden "Vadesiz TL Hesaplarım" sekmesine erişin. IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz banka hesabına dokunarak tüm bilgilere erişebilirsiniz.

İş Bankası Telefon Bankacılığı Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

İş Bankasına ait IBAN numarası öğrenme yöntemlerinden biri de müşteri hizmetlerine bağlantı kurmaktan geçiyor. Bu işlem için bankaya ait 0850 724 0724 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak öğrenmek istediğiniz banka hesabınıza yönelik IBAN numarasını kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ek olarak bu numara üzerinden tüm bankacılık işlemlerinize yönelik bilgi güncelleme ve öğrenme detaylarına da sahip olabilirsiniz.

İş Bankası Müşteri Numarası Öğrenme

IBAN numarası öğrenme işlemlerinin yanı sıra bir diğer merak edilen durum ise İş Bankası müşteri numarası öğrenme isteği üzerinedir. Hemen yukarıda IBAN numarası nasıl öğrenilir üzerine verdiğimiz yöntemler arasında yer alan online işlemler, şube, ATM ve telefon bankacılığı üzerinden de müşteri no öğrenme işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.