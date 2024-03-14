Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, istihdam ve kariyer merkezlerini ilçe geneline yayacaklarını, yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara ise 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Nilüfer Çalı Mahallesi’nde yapılan esnaf ziyaretinde büyük teveccüh ile karşılaşan Çolak, “Esnaf ve sanatkârlarımızı ülkemizin kilit taşı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu olarak görüyorum. Bizim gözümüzde esnaf, hanelerimizin hariçteki üyesidir. Kapıdan dışarıya adımımızı attığımız andan itibaren onlarla her gün yüz yüze, omuz omuza hayatımızı sürdürürüz. Göreve geldiğimizde Nilüfer ilçesinin kendine has özelliğini, fırsat ve imkanlarını esas alan belediyecilik yapılacağını herkes çok iyi bilsin. İlçedeki esnafı, iş insanlarını ve girişimcileri, üniversitelerle, yeni fikirleri olanlarla buluşturacağız” dedi.

İşveren ve girişimcileri buluşturmak için ’Nilüfer İstihdam ve Kariyer Merkezi’nin hayata geçirileceğini ifade eden Çolak, işveren ile iş arayanı bir araya getiren istihdam ofislerinin açılacağını, yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara ise 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacaklarını söyledi. Ekonomi ve istihdama yönelik yatırımların bunlarla sınırlı olmadığına işaret eden Çolak; “Yenilenebilir enerji yatırımlarını tüm belediye hizmetlerinde dikkate alarak yatırım alanlarını genişleteceğiz. Nilüfer’in kaynaklarını, Nilüferliler’e hizmet olarak vereceğiz. Çalışan anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7 gün 24 saat hizmet verecek olan kreşleri Nilüfer’in tamamında yaygın hale getireceğiz. Nilüfer Eğitim Akademisi çatısı altında finans okur yazarlığından, yapay zekâ ve dijital oyun programlarına kadar bir çok alanda eğitimler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Nilüfer’in köylerinde katma değer üreten tarım ürünü geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynayacak bilimsel merkezler açılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Adayı Çolak, güvenli ve konforlu alışveriş imkânı sunan kapalı Pazar alanlarını Nilüfer’in tümünde yaygın hale getireceğini, hizmete sunulacak olan bölgesel tanzim satış marketleri ile kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkânı getirileceğini kaydetti.