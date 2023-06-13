İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde sezon boyunca süren performansların ardından ‘Meriç Soylu Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Genç müzisyenlere sahne deneyimi sunmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla sürdürülen Parlayan Yıldızlar projesine katılan gençlere, 2012 yılında aramızdan ayrılan İş Sanat Yönetmeni Meriç Soylu adına ailesi tarafından başarı ödülleri veriliyor. Bu yılın ‘Meriç Soylu Ödülleri’ töreni, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenen törende, birincilik Sofiko Tchumburidze’nin (keman) oldu. İkincilik ödülünün kazananı Özberk Miraç Sarıgül (gitar) olurken, Efe Yaşar (perküsyon) üçüncülük ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülleri ise Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran’a (şan) verildi.

Yapılan açıklamaya göre, uluslararası birçok festivale katılarak ödül alan Sofiko Tchumburidze, 6 yaşında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda annesi Lily Tchumburidze eğitmenliğinde keman çalışmalarına başladı. Albert Long Hall Oda Müziği Festivali, ’Hochschule für Musik und Theatre München’in Oda Müziği Günleri’nde ve Schloss Elmau Oda Müziği Festivali’nde sahne aldı. Genç müzisyen halen Hochschule für Musik und Theater München’da lisans eğitimine devam ediyor.

Genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül, müzik eğitimine 2010 yılında Soner Egesel ile başladı. Uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden sanatçı, 2018 yılında 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde ‘18 Yaş Altı; Yılın Genç Müzisyeni’ ödülüne layık görüldü. 2019 yılında Tallinn’de düzenlenen yarışmada ‘Avrupa’nın en iyi gitaristi’ seçildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olan Sarıgül, eğitimine Kağan Korad ile devam ediyor.