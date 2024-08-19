Eskişehir Türbeler Derneği tarafından Bilecik’in Söğüt ilçesindeki bulunan İsa Sofi türbesinde başlatılan bakım ve tezyinat tamamlandı.

Dernek Başkanı olan Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, İsa Sofi’nin Ertuğrul Gazi hazretlerinin müşavirlerinden ve kaim makamından olduğunu belirtti. Başerdem “İsa Sofi hazretlerinin Söğüt’ün Borcak Köyü’nün yüksek tepesinde bulunan türbesinin bakımı, tezyinatı ve teşkili tamamlandı. Hazretin türbesinin yanına, Söğüt’ten bile görülebilir büyük bir bayrak direği dikerek, bir mukaddes doruğumuzu daha Türk bayrağı ile taçlandırmış olduk Tüm Osmanlı torunlarını, bu büyük Türk atasının ve namından da anlaşılacağı üzere bu din büyüğümüzün kabrini ziyarete bekliyoruz” dedi.

Başerdem, çalışmalar esnasında kendilerine desteklerini esirgemeyen, Borcak köyü Muhtarı Osman Çırakoğlu ve bütün köy halkına şükranlarını dile getirdi.