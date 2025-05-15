Mahalle Muhtarı İsmail Çıbukcu, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak programa tüm İnegöl halkını davet etti.

Etkinlik, mevlit okunmasıyla başlayacak; ardından Mehter Takımı gösterisi ve şiir dinletisiyle devam edecek. Mahalle Muhtarı Çıbukcu, programın geçmişe sahip çıkmak ve köyün manevi mirasını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Özellikle İshakpaşa’nın dedesi İsa’nın İsaörenli olduğuna dikkat çeken Çıbukcu, bu geleneğin "dede pilavı" olarak anıldığını ifade etti.

Programa ayrıca Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Özdemir de katılacak. Sanatçının İsaören Mahallesi için özel olarak bestelediği eseri burada ilk kez seslendireceği belirtildi. Çıbukcu, "Mahallemiz için özel olarak beste yaptığı parçayı burada ilk kez seslendirecek inşallah" dedi.