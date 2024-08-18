Bursa'nın Gemlik İlçesinde DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 8 işçinin işten çıkarılması sendikalı işçiler ve sendika yöneticileri tarafından geniş çaplı protestolarla karşılandı.BURSA (İGFA) - Daha önce Eti Krom’da işçileri kovmakla tehdit ederek gündeme gelen ve özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de büyük tepki gösterdiği Gemlik Gübre Fabrikası ve YILPORT gibi limanların sahibi Yıldırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım, DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 işçiyi işten çıkardı.

Söz konusu işçilerin işten çıkarmaların sonrasında sendika üyeleri Gemlik Serbest Bölge girişinde eylemler düzenlemeye başladı. Eylemlere, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve CHP Gemlik İlçe Örgütü de destek verdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek, "Bugün Gemlik Gübre’de sürdürülen sendikal faaliyetler dolayısıyla iş akdi feshedilen emekçilerimizi ziyaret ettim. Mücadelelerini destekliyor, sürdürülecek diyaloglarla tekrar işlerine döneceklerine inanıyorum" dedi.

Olay, sendikal hakların korunması ve işçi hakları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirirken, sendikalı işçilerin ve destekçilerinin talepleri doğrultusunda sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.