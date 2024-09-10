15 ve üstü işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini yayımladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarında; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,6 olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25,0 olarak tahmin edildi.

Bu arada mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat olduğu belirlenen TÜİK verilerinde mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 26,5 olarak açıklandı.