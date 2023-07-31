Isı yalıtım ustası ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey mahallesinde meydana gelen olayda ısı yalıtım yaparken fabrika duvarından düşen usta yaralandı.
Olay saat 17.00 sıralarında Sinanbey mahallesi 23. Metal sokaktaki fabrika inşaatında meydana geldi. Dış cephe işi yapan usta İlhan D.(52), fabrikanın ısı yalıtımını yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Yaralanan usta olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.