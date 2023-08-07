Gece saat 02.30 sıralarında İstanbul semalarında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen ışık hüzmesi olayı, büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. Gökyüzünde ansızın beliren bu ışık hüzmesi, şehir sakinlerini adeta büyüledi. Görüntüleri cep telefonları ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu olay, hızla sosyal medyada gündem haline geldi. İstanbul ve Bursa gibi çevre illerden de bildirilen gözlem raporları, bu olayın geniş bir bölgede görüldüğünü teyit etti.

Ancak, henüz uzmanlar tarafından açıklanamayan bu gizemli ışık hüzmesi olayı, bazı sosyal medya kullanıcıları arasında farklı spekülasyonlara yol açtı. Bu kullanıcılar, ışığın belirdiği sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia ettiler. Olayın hemen ardından çeşitli teoriler ve yorumlar sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

Bölge halkı ve uzmanlar, bu olayın kaynağını ve sebebini merakla beklemeye devam ediyor.