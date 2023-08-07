Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile traktörün karıştığı kaza da 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çeltikçi mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 16 Y 3367 plakalı traktöre, aynı istikamette seyir halinde Asılsami K. (28) yönetimindeki 16 PG 900 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile traktörde yolcu konumunda bulunan Hatice A. (76) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Ağır yaralanan traktör sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.