Bakan Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastası çocuklar için çok önemli bir adım atıldığını ifade ederek, bu çocukların kan şekeri takibini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları 'Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi'nin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, söz konusu cihazların, Bilimsel Komisyon’dan onay alarak, uzman hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda kısa süre içerisinde medikallerden temin edilebileceğini belirtti.

Ayrıca paylaşımında çocukların sağlığının ve huzurunun en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Işıkhan, Tip 1 Diyabet hastası çocuklara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederek, tüm hastalara şifalar diledi.