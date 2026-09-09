Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu İlhami Adsal için, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adsal’ın naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Birçok film ve dizi projesinde yer alan İlhami Adsal, tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde dün gece yaşamını yitirmişti. İlhami Adsal sanat hayatı boyunca; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi birçok projede yer almıştı.