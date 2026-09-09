Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformlarında yer alan bazı paylaşımlarda, elektrikli araçların evde şarj edilmesine yönelik yeni kısıtlamalar getirildiği, mevcut şarj ünitelerinin kaldırılacağı ve evinde aracını şarj edenlere yüksek tutarda para cezası kesileceği öne sürüldü. DMM ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon niteliği taşıdığını bildirdi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EVDE ŞARJ EDİLMESİ YASAKLANMADI”

Açıklamada, elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama bulunmadığı özellikle vurgulandı. Yapılan düzenlemelerin, özellikle çok katlı yapılarda elektrik tesisatına proje dışında, izinsiz ve teknik standartlara aykırı şekilde yapılan bireysel müdahaleleri engellemeyi hedeflediği bildirildi. DMM, söz konusu kuralların olası yangın ve kazaların önüne geçilmesi, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla uygulandığını kaydetti.

APARTMAN VE SİTELERDE ŞARJ ÜNİTESİ NASIL KURULACAK?

DMM’nin açıklamasında, ikiden fazla bağımsız bölümün bulunduğu binalarda elektrikli araç şarj ünitelerinin belirlenen teknik kriterlere uygun biçimde kurulması gerektiği belirtildi. Şarj ünitesinin bina yönetiminin bilgisi ve onayı doğrultusunda kurulması, gerekli izin süreçlerinin tamamlanması ve ihtiyaç halinde mevcut elektrik projesinde gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği ifade edildi. Kurulumların ayrıca onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun olması gerektiği kaydedildi.

“CEZALAR EVDE ŞARJ ETMEYE YÖNELİK DEĞİL”

Açıklamada sosyal medyada gündeme gelen yüksek para cezalarına da açıklık getirildi. DMM, iddia edilen cezaların elektrikli aracın evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan kaynaklanmadığını belirtti. Söz konusu cezaların sayaç dışı bağlantı, kaçak elektrik veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte bulunan mevzuat ihlallerine yönelik olduğu bildirildi.

DMM’DEN “RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN” ÇAĞRISI

DMM açıklamasında, teknik düzenlemelerin çarpıtılarak kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Vatandaşlardan asılsız sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi.