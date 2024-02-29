Seçim çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Çarşamba akşamı Hamamlı ve Çitli Mahallelerine misafir oldu. Beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak üzere saha çalışmalarını sürdüren Başkan Taban, köylerde büyük bir coşkuyla karşılandı.

SONA EREN DÖNEM DEĞERLENDİRİLDİ, YENİ DÖNEMİN HEDEFLERİ ANLATILDI

İlk durağı Hamamlı Mahallesi olan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, burada Mahalle Konağında vatandaşlarla buluştu. Seçim öncesi nezaket ziyareti için geldiklerini kaydeden Başkan Taban’a mahalle sakinlerinin ilgisi de yoğun oldu. 2019 seçimleri sonrası şehirde yapılan çalışmalar, Hamamlı Mahallesinin sorunları ve vatandaşların talepleri ile yeni döneme dair hedeflerin paylaşıldığı buluşmada Başkan Taban 2023 yılında yapılan genel seçimlerde AK Partiye verdikleri destekten dolayı da Hamamlı Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

İŞİMİZ HİZMET ETMEK

Başkan Taban’ın ikinci durağı ise Çitli Mahallesi oldu. Burada coşkulu kalabalık tarafından meşalelerle karşılanan Alper Taban, köydeki tüm esnaf ve kahvehaneleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra meydandaki kahvehanede köy sakinleriyle buluşan Taban, burada da hedefleri ve amaçlarını anlattı. 2019 yılında göreve geldikten sonra işlerine odaklandıklarını ifade eden Başkan Taban, “Bizim bir tek işimiz var, hizmet etmek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimiz hizmet etmek olacak. Mahallelerimizin, köylerimizin, şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Sonuna geldiğimiz dönemde verdiğimiz beyanların yüzde 84’ünü gerçekleştirdik. Yeni dönemde yaptıklarımızın üzerine yenilerini eklemek istiyoruz” dedi.