İzmit’teki Doğa Eğitim Kampüsü işitme engelli çocukları ağırladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Eğitim Kampüsü, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İşitme engelli çocuklar Doğa Eğitim Kampüsüne gelerek, Ormanda Doğa Atölyesi ile güne başladı. Ormanı keşfeden çocuklar, eğitmen eşliğinde doğa yürüyüşü yaparak hem ormanı keşfetti hem de bilgi edindi.

Gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ardından öğrenciler, İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesini ve Yaşam Bahçesinde bulunan serayı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gülümse Kafe Lavanta’da da yemek yiyen öğrenciler programda doyasıya eğlendi.