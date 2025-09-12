CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin sosyal medya hesabından kongre tarihini açıkladı. Kongre de Turuncu listenin adayı mevcut Başkan Zemci Şahin aday olurken, beyaz listenin adayı ise Erkan Dönmez olacak.

Zemci Şahin yaptığı paylaşım da 39. Olağan Kongrenin 27 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da yapılacağını açıkladı.



Şahin paylaşımın da şu ifadelere yer verdi;

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ İNEGÖL İLÇE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığının 39. Olağan Kongresi,

27 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, aynı gün saat 12.00’de aşağıdaki adreste gerçekleştirilecektir:

Oba Kır Bahçesi Düğün Salonu, Akpınar Caddesi No:15, Ertuğrulgazi Mahallesi, İnegöl

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP İnegöl İlçe Başkanı

Zemci Şahin"